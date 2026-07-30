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15:46, 30 июля 2026Россия

В Госдуме ответили на заявление Пашиняна о России фразой «пусть фруктами занимается»

Депутат Красов: Заявления Пашиняна о плате за железные дороги портят отношения с Россией
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Grigory Sysoev / Sputnik / Reuters

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну стоит сконцентрироваться на поставках фруктов и рыбы. Так на претензии политика к России из-за железных дорог ответил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с изданием «Абзац».

Ранее Пашинян заявил, что Армения долгие годы ничего не требовала с России за использование Южно-Кавказской железной дороги, которая находится в концессионном управлении дочерней структуры РЖД. По его словам, если стороны не урегулируют вопрос дружественным путем, Ереван может начать просить в год по два миллиарда долларов.

«Пусть Никол Пашинян занимается экономикой своей страны. Пусть подумает, куда везти овощи, фрукты и рыбу, ведь в России некачественная продукция без надобности. Подобные заявления Пашиняна о многомиллиардных исках только вредят двусторонним отношениям, которые строились годами», — ответил Красов на претензии армянского премьер-министра.

Парламентарий указал, что суверенитет и инфраструктура Армении сохраняются во многом благодаря российской поддержке. Кроме того, попытки Еревана испортить диалог с Москвой могут ударить по аграрному сектору республики, экспортирующему товары на рынок России.

В феврале Никол Пашинян заявил, что любая страна, которая имеет дружественные отношения и с Россией, и с Арменией, могла бы купить право концессионного управления железными дорогами республики. В качестве кандидатов он называл Казахстан, ОАЭ или Катар. В апреле премьер отмечал, что Ереван не собирается обсуждать за спиной у Москвы вопросы, связанные с железными дорогами.

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