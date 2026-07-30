Путин наградил орденом ушедшего в отставку главу российского региона

Путин наградил ушедшего в отставку главу Удмуртии Бречалова

Президент России Владимир Путин издал указ о награждении ушедшего в отставку главы Удмуртии Александра Бречалова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщает РИА Новости.

Награду Бречалову вручил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров на представлении правительству Удмуртии временно исполняющей обязанности главы республики Ольги Абрамовой.

Как следует из указа главы государства, награду бывший глава российского региона получил за «вклад в решении социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу». До этого Путин оценил работу Бречалова на посту главы Удмуртии, заявив, что чиновник много сделал для развития экономики российского региона, большую долю которой составляет оборонно-промышленный комплекс.

Бречалов возглавил регион в 2017 году, одержав победу на досрочных выборах. 29 июля 2026-го стало известно, что чиновник ушел в отставку по собственному желанию. Сообщалось, что он может перейти на работу в «Сбер».