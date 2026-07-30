Москвичи признались в желании съехать из квартиры из-за соседей

«Да! Девелопмент»: 71 % москвичей хотя бы раз хотели переехать из-за соседей

Москвичи признались, что хоть раз думали о переезде из-за соседей. Об этом сообщает «Москвич mag» со ссылкой на данные опроса компании «Да! Девелопмент».

Результаты опроса показали, что 71 процент москвичей хотя бы раз хотели переехать из-за соседей. Из них 18 процентов переехали, 53 процента всерьез рассматривали такую возможность. Полностью довольны соседями оказались только 29 процентов опрошенных.

Согласно исследованию, 63 процента респондентов согласны доплатить за квартиру, если будут уверены, что рядом живут люди со схожими ценностями. Для 24 процентов это принципиальное условие, еще 39 процентов готовы заплатить разумную надбавку за адекватных соседей. Идею заселять дома по рекомендациям уже живущих там соседей поддерживают 57 процентов участников опроса.

Знакомиться с соседями лучше всего во дворе и на прогулочных пространствах (48 процентов), на совместных мероприятиях (26 процентов), в близлежащих клубах и общественных пространствах (17 процентов). В том, что хорошие соседи вообще не требуют специальных условий для знакомства, уверены 9 процентов опрошенных.

Ранее россиянам объяснили, что низкая скорость интернета может свидетельствовать о том, что к сети подключились соседи.