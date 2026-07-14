Россиян научили вычислять подключившихся к чужому Wi-Fi соседей

Вакулин: Снижение скорости интернета может указывать на подключившихся к сети соседей

Низкая скорость интернета может свидетельствовать о том, что к сети подключились соседи. О том, как проверить наличие посторонних соединений, рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой».

«Большинство роутеров позволяют посмотреть список подключенных устройств. Для этого нужно зайти в настройки (админ-панель) роутера», — отметил специалист.

По его словам, для входа в настройки нужно ввести в адресную строку браузера IP-адрес роутера. Чаще всего это 192.168.0.1 или 192.168.1.1, однако точный адрес указан на обратной стороне роутера вместе с логином и паролем для входа. После необходимо зайти в раздел «Список клиентов», «Подключенные устройства» или «DHCP-клиенты». В нем будут указаны все подключенные устройства, их MAC-адреса и названия. При обнаружении незнакомого гаджета, Вакулин посоветовал сменить пароль.

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