Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:09, 14 июля 2026Экономика

Россиян научили вычислять подключившихся к чужому Wi-Fi соседей

Вакулин: Снижение скорости интернета может указывать на подключившихся к сети соседей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Низкая скорость интернета может свидетельствовать о том, что к сети подключились соседи. О том, как проверить наличие посторонних соединений, рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой».

«Большинство роутеров позволяют посмотреть список подключенных устройств. Для этого нужно зайти в настройки (админ-панель) роутера», — отметил специалист.

По его словам, для входа в настройки нужно ввести в адресную строку браузера IP-адрес роутера. Чаще всего это 192.168.0.1 или 192.168.1.1, однако точный адрес указан на обратной стороне роутера вместе с логином и паролем для входа. После необходимо зайти в раздел «Список клиентов», «Подключенные устройства» или «DHCP-клиенты». В нем будут указаны все подключенные устройства, их MAC-адреса и названия. При обнаружении незнакомого гаджета, Вакулин посоветовал сменить пароль.

Ранее россиянам рассказали, как бороться с постоянно делающими ремонт соседями. По словам юриста Аллы Георгиевой, в таком случае можно обратиться в полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин рассказал о важном разговоре с Набиуллиной
    Сотрудник круизного лайнера упал за борт у берегов Мексики и не выжил
    Участие ВСУ в параде в Париже вызвало ярость во Франции
    Танкеры с российской нефтью стали массово простаивать в море
    Страна НАТО добилась снижения инфляции
    Вучич назвал условие вступления Сербии в НАТО
    Россиянин зарезал мать понравившейся девушки после ухаживаний
    В России высказались о ходе 40-дневной операции СБУ
    Назван оптимальный период для поиска дешевого жилья в аренду
    Появились подробности удара ВСУ по Подмосковью
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok