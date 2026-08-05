Актриса снялась обнаженной в честь 47-летия

Английская актриса Донна Эйр снялась в откровенном виде в честь 47-летия

Английская актриса, ведущая и филантроп Донна Эйр снялась в откровенном виде в честь 47-летия. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость предстала перед камерой, лежа обнаженной в шезлонге. При этом она надела черные босоножки на высоких каблуках и прикрыла часть тела газетой Los Angeles Times.

«У меня сегодня день рождения! И я подумала, что отпраздную его... в чем мать родила, конечно же!» — указала в подписи автор публикации.

Эйр начала карьеру на британском телевидении в возрасте десяти лет с роли в популярном подростковом сериале «Грейндж Хилл». Впоследствии она получила известность благодаря участию в фильмах «Мумия возвращается», «Советник» и сериале «Развод по-английски». Также известно, что знаменитость играет в театре, выпускает ювелирные украшения и занимается благотворительностью.

Ранее в августе 44-летняя американская певица Бритни Спирс подверглась критике в сети из-за намеренного обнажения на камеру.