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09:01, 3 августа 2026Ценности

Намеренное обнажение Бритни Спирс на камеру раскритиковали в сети

Бритни Спирс показала откровенное видео с конной прогулки и подверглась критике в сети
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Американская певица Бритни Спирс подверглась критике в сети из-за намеренного обнажения на камеру. На комментарии под недавним видео поп-исполнительницы обратило внимание Daily Mail.

44-летняя артистка показала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) откровенный ролик с конной прогулки. Она запечатлела себя в ярко-красном топе без бретелей, мини-юбке, широкополой шляпе и солнцезащитных очках. Во время съемки Спирс приспустила вниз верхнего изделия и показала на камеру голую грудь.

Читатели портала обсудили поступок знаменитости в комментариях под материалом. «Королева ужасных решений», «Она одержима собственным телом», «Она думает, что это выглядит привлекательно, но на самом деле это очень-очень отвратительно», «Она постоянно пытается выставить части тела на камеру. Так поступают только те, кому больше нечего делать», «Она такая странная», — возмущались они.

В октябре 2023 года Спирс объяснила любовь к публикации снимков в откровенных образах. Певица призналась, что регулярно снимается обнаженной, поскольку такие фотосессии придают ей уверенности в себе.

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