13-летнюю дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян не узнали на фото папарацци

Дочь Канье Уэста попала в объективы папарацци и удивила пользователей сети внешним видом

Дочь скандального рэпера Канье Уэста и телезвезды Ким Кардашьян Норт Уэст попала в объективы папарацци и удивила пользователей сети необычным внешним видом. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) портала Page Six.

13-летнюю наследницу заметили в Малибу, когда она направлялась с другом на ужин. Девочка предстала перед камерами в мини-юбке, свободной футболке и массивных солнцезащитных очках. Кроме того, она распустила свои длинные волосы голубого цвета, сделала макияж губ с ярким контуром и дополнила образ браслетами.

Пользователи сети не узнали на снимках Норт и отметили, что она стала выглядеть старше. «Я думал, что на фото Аманда Байнс», «Это так грустно и тревожно», «Это не норма», «Ей всего 13, но уже выглядит как 25-летняя. Это уже слишком», «Бедный ребенок», — высказывались они.

В марте сообщалось, что в бутике Hermès отказались продавать Ким Кардашьян редкую сумку для ее дочери.