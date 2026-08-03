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10:44, 3 августа 2026 (обновлено: 10:48, 3 августа 2026)РоссияЭксклюзив

В Госдуме оценили вероятность начала войны России с НАТО

Депутат Соболев: Вероятность войны России с НАТО есть
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Большая часть предназначенной для Украины техники и вооружения находится на территории западных стран, а это значит, что вероятность военного столкновения России и НАТО есть, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин заявил, что предпосылок к завершению специальной военной операции (СВО) в 2026 году нет. Эксперт выделил преследование Западом цели нанести России стратегическое поражение.

«Вероятность такая есть, потому что ни для кого не секрет, что большая часть производства, техники и вооружения, якобы считающихся украинскими, находятся на территории западных стран, стран НАТО. Ну и напрямую оттуда поставляются на Украину в вооруженные силы, которые и наносят удары. Более того, оттуда космическая разведка и другие средства, обеспечивающие нанесение дальних ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам, другим стратегическим объектам. Поэтому я считаю, что НАТО шутит с огнем», — сказал Соболев.

Депутат подчеркнул, что у стран Запада начиная с Александра Невского всегда были такие цели — нанести стратегическое поражение России, завладеть ее богатствами. Поэтому, заключил он, несмотря на то, что Россия делает все, чтобы не допустить полномасштабной войны, такая вероятность все равно есть.

Ранее Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что альянсу необходимо изменить подход к производству оружия и перестроить оборонную промышленность. Это нужно для того, чтобы справляться с атаками масштаба конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

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