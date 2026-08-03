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11:35, 3 августа 2026Экономика

Москвичи пережили самый жаркий день с начала года

Синоптик Леус: 2 августа в Москве стало самым жарким днем с начала года
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Прошедшее воскресенье поставило годовой метеорекорд в Москве. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По наблюдениям синоптика, 2 августа стало самым жарким днем с начала года: столбики термометров на опорной столичной метеостанции ВДНХ в конце недели достигли отметки плюс 30,6 градуса. «Лето наконец-то смогло обогнать по температуре весну», — прокомментировал Леус. Прежний рекорд, как отмечается, принадлежал 21 мая и 2 июля, когда воздух в Москве прогрелся до плюс 30,4 градуса. В целом в прошлое воскресенье температура в городе достигла 30-градусной отметки уже шестой раз с начала года: до 30 градусов температура поднималась трижды за май и трижды в течение лета, отметил метеоролог.

Обрушившаяся на Москву жара скоро стихнет, но вновь напомнит о себе в конце рабочей недели. Так, по прогнозам синоптика Александра Шувалова, с понедельника до среды, 3-5 августа в столице ожидается около 25-26 градусов, а в четверг и пятницу, 6 и 7 августа, температура поднимется до 30 градусов.

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