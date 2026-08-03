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Силовые структуры
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12:41, 3 августа 2026 (обновлено: 12:49, 3 августа 2026)Силовые структуры

Россиянин получил срок за расправу над блогершей

Житель Кузбасса получил почти 10 лет за убийство девушки-блогера
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Кемеровский суд приговорил к 9 годам и 11 месяцам колонии строгого режима местного жителя, который два года назад расправился с блогершей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Сожители поссорились в ночь на 21 февраля 2024 года. В ходе конфликта мужчина пырнул девушку ножом и избил твердым тупым предметом. Ее ранения оказались несовместимы с жизнью. Уголовное дело о расправе рассматривалось с участием присяжных. Они признали мужчину виновным.

Ранее в Уфе нашли 50-летнего иностранца, который пытался расправиться со своей женой на парковке, переодевшись в женщину.

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