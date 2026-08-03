Стас Пьеха резко ответил на критику лишнего веса фразой «жру, сколько хочу»

Певец Стас Пьеха резко ответил на критику его фигуры после публикации видео с отжиманиями

Российский певец Стас Пьеха резко отреагировал на критику лишнего веса фразой «жру, сколько хочу». Ответ хейтерам он разместил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летний артист столкнулся с негативными комментариями о его физической форме после публикации видео с отжиманиями. Некоторые поклонники заметили, что поп-исполнитель набрал лишний вес.

Однако Пьеха решил обратиться к критикам его фигуры, записав в сторис ролик (на момент написания новости он был удален). Так, он заявил, что в настоящий момент набирает вес для того, чтобы вернуться к тренировкам по борьбе. «Был на восьми-девяти тренировках за лето, неплохо растет сила и выносливость. Жру, сколько хочу», — объяснил знаменитость.

По словам артиста, на данный момент его цель — не стройное тело ради лайков. «Делал это много раз, если будет такая нужда — за месяц мутирую в злого сухаря на дефиците. А пока 90 килограммов нормального летнего человека в 45 лет», — заключил он.

В мае российский эстрадный певец Григорий Лепс резко ответил на критику его нового имиджа.