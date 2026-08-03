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16:58, 3 августа 2026Силовые структуры

Особая игра с шарами спровоцировала москвича пробить голову бывшей возлюбленной

В Москве Росгвардия задержала мужчину, пробившего голову возлюбленной в боулинге
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Особая игра с шарами спровоцировала москвича пробить голову бывшей возлюбленной бутылкой. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По его данным, все произошло в боулинг-клубе в Кузьминках. Молодой человек и его экс-возлюбленная после расставания решили остаться друзьями и встретились в компании с общими знакомыми. В какой-то момент девушка стала побеждать в игре, и мужчина пришел в ярость. Он пробил ей голову бутылкой и жестоко избил. Девушку госпитализировали. Дебошира задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, открытую рану и подозрение на перелом руки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, который организовал покушение на бывшую возлюбленную.

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