В Москве Росгвардия задержала мужчину, пробившего голову возлюбленной в боулинге

Особая игра с шарами спровоцировала москвича пробить голову бывшей возлюбленной бутылкой. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По его данным, все произошло в боулинг-клубе в Кузьминках. Молодой человек и его экс-возлюбленная после расставания решили остаться друзьями и встретились в компании с общими знакомыми. В какой-то момент девушка стала побеждать в игре, и мужчина пришел в ярость. Он пробил ей голову бутылкой и жестоко избил. Девушку госпитализировали. Дебошира задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, открытую рану и подозрение на перелом руки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, который организовал покушение на бывшую возлюбленную.