Россиянин подготовил расправу над экс-возлюбленной при помощи серной кислоты

В Екатеринбурге пройдет суд над мужчиной за организацию убийства экс-возлюбленной

В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, который организовал покушение на бывшую возлюбленную. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Организатор вину не признал. Его дело направлено в Орджоникидзевский районный суд. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельные производства.

По версии следствия, с декабря 2025 по январь 2026 года мужчина нанял свою знакомую для совершения убийства, пообещав ей деньги и автомобиль. В качестве аванса он передал женщине пять тысяч рублей, а также ключ от подземного паркинга, где стоял автомобиль потерпевшей, и орудие преступления — токсичное химическое вещество на основе серной кислоты. Он также сообщил пособнице сведения о частной жизни бывшей сожительницы.

Утром 12 января исполнительница проникла на парковку и плеснула кислотой пострадавшей в лицо. Жертва получила тяжелые ожоги, ее лицо было обезображено, но пострадавшая выжила, так как закрыла лицо руками.