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10:46, 3 августа 2026 (обновлено: 10:50, 3 августа 2026)Мир

Иран отрекся от переговоров с США

Багаи: Иран не ведет никаких переговоров с США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Foad Ashtari / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти Ирана заявили, что не ведут никаких переговоров с США, несмотря на недавние заявления американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«В настоящий момент у нас нет никаких переговоров с США», — сказал он.

По словам дипломата, сейчас Тегеран поддерживает контакты только с Оманом. Они направлены на достижение соглашения о маршруте, который обеспечит безопасное судоходство через Ормузский пролив.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к переговорам днем 3 августа. Также американский лидер объявил об отмене готовящегося мощного удара по Ирану.

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