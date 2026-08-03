Иран отрекся от переговоров с США

Багаи: Иран не ведет никаких переговоров с США

Власти Ирана заявили, что не ведут никаких переговоров с США, несмотря на недавние заявления американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«В настоящий момент у нас нет никаких переговоров с США», — сказал он.

По словам дипломата, сейчас Тегеран поддерживает контакты только с Оманом. Они направлены на достижение соглашения о маршруте, который обеспечит безопасное судоходство через Ормузский пролив.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к переговорам днем 3 августа. Также американский лидер объявил об отмене готовящегося мощного удара по Ирану.