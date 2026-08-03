Губернатор сообщил о жертвах и более 10 пострадавших при атаке ВСУ на Геленджик

Губернатор Кондратьев заявил, что ВСУ ударили по Геленджику, есть жертвы и пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по городу-курорту Геленджик, три человека стали жертвами атаки. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

По его словам, обломки украинского беспилотника упали в селе Архипо-Осиповка.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадали еще 13 человек, в том числе дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал он.

Губернатор также подчеркнул, что атака ВСУ велась на гражданскую инфраструктуру. На местах падения обломков уже работают сотрудники оперативных и специальных служб, добавил Кондратьев.

3 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что три человека стали жертвами удара по республике. Помимо того, по его словам, во время ночной атаки ВСУ пострадали еще два человека.