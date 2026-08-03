Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:30, 3 августа 2026Экономика

Москвичей предупредили о новой череде дождей

Синоптик Ильин: Дожди вернутся в Москву во второй половине недели
Виктория Клабукова

Фото: Георгий Чернышов / ТАСС

Пережив ночной ливень с грозой, москвичи вновь столкнутся с дождями на этой неделе. Как долго продлится передышка от осадков, в беседе с aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам метеоролога, дожди вернутся в столицу во второй половине рабочей недели. Сухая погода простоит в городе до среды включительно. Небо будет преимущественно солнечным с переменной облачностью, а температура будет довольно комфортной. Дождь прольется в четверг, 6-го числа, Предстоящие осадки будут небольшими и локальными, успокоил Ильин. К выходным, 8-9 августа, столбики термометров опустятся до плюс 20-25 градусов днем, в ночные часы ожидается около плюс 18-20 градусов в Москве и плюс 13-18 в Подмосковье.

Наступившая в выходные жара на этой неделе еще погостит в Москве. Так, по прогнозам синоптика Александра Шувалова, с понедельника до среды, 3-5 августа в столице ожидается около 25-26 градусов, но в четверг и пятницу, 6 и 7 августа, температура вновь поднимется до 30-градусной отметки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ атаковали Геленджик. Есть жертвы, пострадали дети
    Российский хоккеист НХЛ оценил уровень организации ЧМ-2026 по футболу в США
    Полковник объяснил смену тактики атак ВСУ на Россию
    Россиянин получил срок за расправу над блогершей
    Россиянин почувствовал себя плохо и не выжил у подножия вулкана на Камчатке
    Зеленский решил назначить нового главу разведки
    Мировые цены на нефть резко упали
    Названы признаки зависимости от смартфона
    Москвичей предупредили о новой череде дождей
    В России назвали цены на новый кроссовер Voyah
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok