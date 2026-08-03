Москвичей предупредили о новой череде дождей

Синоптик Ильин: Дожди вернутся в Москву во второй половине недели

Пережив ночной ливень с грозой, москвичи вновь столкнутся с дождями на этой неделе. Как долго продлится передышка от осадков, в беседе с aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам метеоролога, дожди вернутся в столицу во второй половине рабочей недели. Сухая погода простоит в городе до среды включительно. Небо будет преимущественно солнечным с переменной облачностью, а температура будет довольно комфортной. Дождь прольется в четверг, 6-го числа, Предстоящие осадки будут небольшими и локальными, успокоил Ильин. К выходным, 8-9 августа, столбики термометров опустятся до плюс 20-25 градусов днем, в ночные часы ожидается около плюс 18-20 градусов в Москве и плюс 13-18 в Подмосковье.

Наступившая в выходные жара на этой неделе еще погостит в Москве. Так, по прогнозам синоптика Александра Шувалова, с понедельника до среды, 3-5 августа в столице ожидается около 25-26 градусов, но в четверг и пятницу, 6 и 7 августа, температура вновь поднимется до 30-градусной отметки.