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13:27, 3 августа 2026Ценности

Татьяна Навка показала архивные кадры с Песковым в честь годовщины свадьбы

Чемпионка Татьяна Навка показала архивные кадры с Дмитрием Песковым в честь 11 лет в браке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка показала архивные кадры с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым в честь годовщины свадьбы. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка поделилась подборкой, которая включала в себя моменты со свадебного торжества в Сочи, общие фото с дочерью, снимки с отдыха и различных мероприятий. Известно, что супруги отметили 11 лет в браке.

«Как один день», — указала в подписи Навка, добавив хештег #ВместеНавсегда.

В июле жена солиста российской группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина Юлия Костюшкина показала фото со свадьбы в честь 20-летия брака.

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