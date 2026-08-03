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Силовые структуры
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15:35, 3 августа 2026Силовые структуры

Раскрыто грозящее журналисту-иноагенту Баунову уголовное дело

Прокуратура инициировала уголовное преследование журналиста-иноагента Баунова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Уголовное преследование инициировали в отношении журналиста, публициста и бывшего дипломата Александра Баунова (признан в России иностранным агентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, Баунов уже привлекался к ответственности по статье 20.33 («Участие в деятельности иностранной или международной организации, деятельность которой признана в России нежелательной») КоАП. Тем не менее он продолжает участвовать в деятельности фонда Карнеги, который признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией.

Материалы прокурорской проверки уже переданы следователям. В ближайшее время они решат вопрос с возбуждением уголовного дела по части 1 статьи 284.1 («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, деятельность которой признана в России нежелательной») УК РФ.

Ранее по этой уголовной статье заочно осудили бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Владимира Соловьева.

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