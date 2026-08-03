Раскрыто грозящее журналисту-иноагенту Баунову уголовное дело

Прокуратура инициировала уголовное преследование журналиста-иноагента Баунова

Уголовное преследование инициировали в отношении журналиста, публициста и бывшего дипломата Александра Баунова (признан в России иностранным агентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, Баунов уже привлекался к ответственности по статье 20.33 («Участие в деятельности иностранной или международной организации, деятельность которой признана в России нежелательной») КоАП. Тем не менее он продолжает участвовать в деятельности фонда Карнеги, который признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией.

Материалы прокурорской проверки уже переданы следователям. В ближайшее время они решат вопрос с возбуждением уголовного дела по части 1 статьи 284.1 («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, деятельность которой признана в России нежелательной») УК РФ.

Ранее по этой уголовной статье заочно осудили бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Владимира Соловьева.

