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19:19, 3 августа 2026 (обновлено: 19:36, 3 августа 2026)Мир

Польша подняла истребители из-за российского Ил-20

В Польши подняли истребители из-за полета российского Ил-20
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Кузовков / ТАСС

Польша подняла истребители из-за пролета российского самолета Ил-20 над Балтикой. Об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш в своем аккаунте в социальной сети Х.

Министр указал, что оборонное ведомство обнаружило воздушное судно в 60 километрах к северо-западу от города Леба. При этом он подчеркнул, что польское воздушное пространство не было нарушено.

14 июля Косиняк-Камыш также сообщал о том, что польские истребители были подняты из-за пролета Ил-20 над Балтийским морем. По его словам, самолет выполнял полет в международной зоне примерно в 30 километрах от польского побережья.

Кроме того, глава Минобороны исключил вероятность атаки России на Польшу, отметив, что таких прогнозов не существует.

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