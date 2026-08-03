Польша подняла истребители из-за российского Ил-20

В Польши подняли истребители из-за полета российского Ил-20

Польша подняла истребители из-за пролета российского самолета Ил-20 над Балтикой. Об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш в своем аккаунте в социальной сети Х.

Министр указал, что оборонное ведомство обнаружило воздушное судно в 60 километрах к северо-западу от города Леба. При этом он подчеркнул, что польское воздушное пространство не было нарушено.

14 июля Косиняк-Камыш также сообщал о том, что польские истребители были подняты из-за пролета Ил-20 над Балтийским морем. По его словам, самолет выполнял полет в международной зоне примерно в 30 километрах от польского побережья.

Кроме того, глава Минобороны исключил вероятность атаки России на Польшу, отметив, что таких прогнозов не существует.