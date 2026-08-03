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19:52, 3 августа 2026 (обновлено: 19:57, 3 августа 2026)Бывший СССР

Зеленский встретился с предложившим объединить Молдавию с Румынией человеком

Зеленский провел встречу с главой МИД Молдавии Попшим и обсудил с ним энергетику
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Михаил Попшой

Михаил Попшой. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Молдавии Михаем Попшоем и обсудил с ним энергетику. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы обсудили также ряд практических проектов, которые можно и стоит реализовать, в частности в инфраструктурной и энергетической сферах», — сообщил Зеленский.

В мае Михай Попшой в эфире радиостанции Vocea Basarabiei выступил за объединение страны с Румынией. По его словам, конкретные шаги к объединению будут обсуждаться, когда появится «значительная открытость» и поддержка официального Бухареста.

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