23:46, 31 мая 2026Мир

В Молдавии выступили за объединение страны с Румынией

Марина Совина
Михай Попшой

Михай Попшой. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Министр иностранных дел Молдавии и вице-премьер Михай Попшой в эфире радиостанции Vocea Basarabiei выступил за объединение страны с Румынией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопрос вхождения Молдавии в состав Румынии не должен быть табуированным (...) Несомненно, эта дискуссия является частью политического процесса в стране», — сказал он.

По его словам, конкретные шаги к объединению будут обсуждаться, когда появится «значительная открытость» и поддержка Румынии и Молдавии.

В январе Попшой рассказал, что власти Молдавии не исключают объединения с Румынией после проведения референдума. Первоначально с такой идеей выступила президент республики Майя Санду.

