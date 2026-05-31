В Молдавии выступили за объединение страны с Румынией

Министр иностранных дел Молдавии и вице-премьер Михай Попшой в эфире радиостанции Vocea Basarabiei выступил за объединение страны с Румынией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопрос вхождения Молдавии в состав Румынии не должен быть табуированным (...) Несомненно, эта дискуссия является частью политического процесса в стране», — сказал он.

По его словам, конкретные шаги к объединению будут обсуждаться, когда появится «значительная открытость» и поддержка Румынии и Молдавии.

В январе Попшой рассказал, что власти Молдавии не исключают объединения с Румынией после проведения референдума. Первоначально с такой идеей выступила президент республики Майя Санду.