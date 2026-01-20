Реклама

17:02, 20 января 2026

Власти Молдавии заявили о референдуме по объединению с Румынией

Попшой: Молдавия не исключает проведения референдума об объединении с Румынией
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Власти Молдавии не исключают объединение с Румынией после проведения референдума. Об этом заявил министр иностранных дел республики Михаил Попшой, передает Telegraph Moldova в Telegram-канале.

«Опасное приближение России к границам Республики Молдова может привести к тому, что от властей потребуется воссоединение с Румынией», — заявил дипломат.

12 января президент Молдавии Майя Санду на записи подкаста The Rest Is Politics заявила, что проголосовала бы за объединение страны с соседней Румынией, что означает де-факто ликвидацию республики. По ее словам, Кишиневу в новых условиях международных отношений становится «все труднее и труднее».

Накануне Попшой заявил, что Молдавия выйдет из состава стран Содружества Независимых Государств (СНГ) после денонсации ключевых соглашений о вхождении в организацию. Аналогичное заявление сделал премьер-министр республики Александр Мунтяну в октябре 2025 года, накануне вступления в должность.

Молдавия является членом СНГ с 1994 года. В 2022-м руководство республики начало постепенную денонсацию соглашений, заявив о выходе из содружества.

