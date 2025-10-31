Бывший СССР
Один член СНГ задумался о выходе из содружества

Премьер Молдавии Александр Мунтяну допустил выход из соглашений с СНГ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну допустил выход из соглашений республики с Содружеством независимых государств (СНГ). Об этом он заявил во время ответа на вопрос о выходе страны из объединения во время слушаний в парламенте, передает «Sputnik Молдова» в своем Telegram-канале.

«Одна из целей (...) — это сделать пересмотр всех соглашений, которые были подписаны Республикой Молдова, и посмотреть, что с СНГ они уже не особо применимы. (...) Можем мы и надо ли их остановить, отменить или выйти из них», — заявил глава молдавского кабмина.

Молдавия является членом СНГ с 1994 года. В 2022-м руководство республики начало постепенную денонсацию соглашений, параллельно заявляя о выходе из содружества.

Ранее сообщалось, что у Александра Мунтяну есть гражданство США, а также он живет на Украине. При этом он называет себя американцем молдавского происхождения. Позже президент республики Майя Санду утвердила его кандидатуру на пост премьер-министра Молдавии.

