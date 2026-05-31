В российском регионе после атаки ВСУ загорелось топливное хранилище

Россия
05:53, 31 мая 2026Россия

В Ростовской области из-за атаки дронов ВСУ загорелось топливное хранилище
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

В Ростовской области в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелось топливное хранилище. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Сегодня ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия. Жители близлежащих частных домов эвакуированы. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал он.

По его словам, информации о пострадавших пока не поступало. Также под удар попали аптека, два магазина и автомобиль. Слюсарь подчеркнул, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.

До этого ВСУ атаковали Саратовскую область. «По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», — заявил глава региона Роман Бусаргин.

