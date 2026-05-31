«Слабоумие и пиар на терроре». Как в России и мире отреагировали на атаку ВСУ по Запорожской атомной станции?

Медведев предупредил о риске «нового Чернобыля» после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Дальнейшие атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) могут привести к ядерной катастрофе, сопоставимой с аварией на Чернобыльской АЭС 1986 года. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала АЭС наступит новый Чернобыль», — сказал он. По его словам, такой исход ничем не лучше применения тактического ядерного оружия.

Также Медведев предупредил, что Россия может симметрично ответить на удары по ЗАЭС. Политик уточнил, что в случае разрушения станции целями могут оказаться АЭС как на Украине, так и на территории вовлеченных в конфликт стран НАТО.

В свою очередь, сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич отметил, что ситуация с атаками на атомную станцию показывает «слабоумие и пиар Киева на терроре».

Киев ведет себя как безумный глупец и обезьяна с гранатой, которая с системным упорством стремится оторвать чеку и слепа в прогнозе ближайшего будущего Игорь Кастюкевич сенатор

ВСУ в субботу, 30 мая, ударили беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по ЗАЭС. Дрон попал в стену машинного зала энергоблока номер шесть и пробил дыру в стене здания. Все системы станции продолжили функционировать в штатном режиме. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.

ООН и МАГАТЭ не назвали виновного в ударе

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил «серьезное беспокойство» из-за атаки на ЗАЭС. В заявлении ведомства сообщается, что инцидент ставит под угрозу как семь важнейших принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов защиты ЗАЭС, которые четко гласят, что «не должно быть никаких нападений против станции». «Нападение на ядерные объекты — это как игра с огнем», — сказал Гросси. Также утверждается, что группа экспертов МАГАТЭ запросила доступ для непосредственного осмотра пострадавшего машинного зала.

ООН также отметилась пространным заявлением, заявив, что Всемирная организация выступает против атак на атомные объекты. «Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак на критическую инфраструктуру», — заявили в офисе генсека ООН. Примечательно, что обе авторитетные организации не назвали виновного в атаке.

Версию о случайном прилете по АЭС исключили

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев указал, что ВСУ целенаправленно били по ЗАЭС, версия о случайном прилете дрона исключена. В пользу этого утверждения говорит то, что атаковавший станцию беспилотник управлялся по оптоволокну.

ВСУ раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла. Что ожидать дальше? Удары непосредственно по турбине? Реакторному залу? Реактору и системам безопасности? Алексей Лихачев глава «Росатома»

Позднее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина раскрыла, что место попадания украинского дрона находится буквально в нескольких метрах от реактора. Независимый специалист по ядерной энергетике, руководитель профильного портала «Атоминфо» Александр Уваров высказался, что обстановка на ЗАЭС вплотную подошла к опасной грани. Нанесение удара по зданию машинного зала уже не получится расценить как атаку на удаленный вспомогательный объект: речь идет о прямом приближении к ключевым узлам и постройкам атомной электростанции.