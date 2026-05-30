Россия
22:39, 30 мая 2026Россия

Медведев предсказал ответ России в случае разрушения ЗАЭС

Марина Совина
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия может симметрично ответить на удары по Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере МАХ.

Политик уточнил, что в случае разрушения станции целями могут оказаться АЭС как на Украине, так и на территории вовлеченных в конфликт стран НАТО.

Ранее Медведев предупредил, что дальнейшие атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ЗАЭС могут привести к ядерной катастрофе, схожей с аварией на Чернобыльской АЭС. По его словам, такой исход ничем не лучше применения тактического ядерного оружия.

30 мая дрон ВСУ целенаправленно атаковал здание ЗАЭС. Беспилотник поразил здание машинного зала энергоблока №6 с последующей детонацией. Это стало первой целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС.

