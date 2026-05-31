Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:35, 31 мая 2026Мир

В США жестко высказались об отношении к русским в Европе

Профессор Хадсон: Германия и Великобритания поддерживают антиславянские идеи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Европейские страны должны избавиться от нацистских антиславянских идей. Об этом заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.

«Это тот вид нацизма, который сейчас поддерживают Германия и Великобритания в конфликте против России — расистское утверждение, что люди, говорящие на славянских языках, якобы неполноценны, что они "тараканы"», — сказал он.

Хадсон подчеркнул, что необходимо положить конец «этническому и расистскому геноциду». Он также отметил, что сейчас Россия сталкивается с угрозами со стороны всей объединенной Европы.

Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский сообщил, что межгосударственный диалог России и Германии в настоящее время находится на уровне «ниже плинтуса». По его словам, сейчас нет никаких предпосылок для его возобновления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слабоумие и пиар на терроре». Как в России и мире отреагировали на атаку ВСУ по Запорожской атомной станции?

    В Москве дошкольник выпал с девятого этажа и выжил

    Трамп заявил о согласии Ирана на важное условие США

    В США жестко высказались об отношении к русским в Европе

    Киеву предрекли возможную потерю союзника после одного решения

    Трамп пожаловался на Иран

    Бойцов ВСУ уличили в надругательстве над верой

    В США сообщили об ужесточении условий сделки с Ираном

    Врач назвала самые опасные для зубов продукты

    В МИД предупредили об угрозе для всего мира после атаки ВСУ на ЗАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok