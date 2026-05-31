В США жестко высказались об отношении к русским в Европе

Профессор Хадсон: Германия и Великобритания поддерживают антиславянские идеи

Европейские страны должны избавиться от нацистских антиславянских идей. Об этом заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.

«Это тот вид нацизма, который сейчас поддерживают Германия и Великобритания в конфликте против России — расистское утверждение, что люди, говорящие на славянских языках, якобы неполноценны, что они "тараканы"», — сказал он.

Хадсон подчеркнул, что необходимо положить конец «этническому и расистскому геноциду». Он также отметил, что сейчас Россия сталкивается с угрозами со стороны всей объединенной Европы.

Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский сообщил, что межгосударственный диалог России и Германии в настоящее время находится на уровне «ниже плинтуса». По его словам, сейчас нет никаких предпосылок для его возобновления.