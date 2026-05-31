ВСУ оборудовали пункт управления БПЛА в церкви

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали пункт управления беспилотниками в православном храме. На кадры, снятые российскими дроноводами, обратил внимание Telergam-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

С помощью разведывательного дрона удалось снять, как украинские военные прячут тяжелые БПЛА типа «Баба-Яга» прямо в здании церкви. Также видно, что убранство храма разрушено.

«В ВСУ прекрасно понимают, что российские войска не станут наносить удары по таким объектам, и оскверняют святые места. Это не просто военное преступление, а сознательное надругательство над верой ради военной выгоды», — указали авторы канала.

В апреле стало известно о схожем случае, тогда бойцы ВСУ оборудовали минометные позиции во дворе православного храма в Гришино Донецкой народной республики, а после отступления разрушили его артиллерией.