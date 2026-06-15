В Иране раскрыли важные экономические детали мирной сделки с США

Reuters: Сделка с США включит отмену нефтяных санкций против Ирана

Представители Ирана и США предварительно договорились по ключевым экономическим условиям заключения мирной сделки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника из ближневосточной страны.

Соглашение включит в себя ряд важных для Ирана экономических пунктов, уточнил собеседник агенства. Речь идет, в частности, об отмене американских нефтяных санкций на неопределенный срок, отказ США от ввода новых ограничений до достижения окончательной договоренности по мирной сделке.

Кроме того, добавил чиновник, представители США согласились разблокировать замороженные иранские активы на общую сумму в 25 миллиардов долларов. Еще одним важным пунктом стало обязательство Вашингтона и западные союзников подготовить план реконструкции и развития Ирана в течение 60 дней. Детали последнего условия, как уточняется, будет согласовано с Тегераном.

Ранее о предварительной договоренности с Ираном по поводу мирной сделки объявил глава Белого дома Дональд Трамп. Соглашение, уточнил он, будет подписано в пятницу, 19 июня. Одним из ключевых условий стал отказ Тегерана от блокады Ормузского пролива и взимания пошлин за безопасный проход иностранных судов через эту логистическую артерию.