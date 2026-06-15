В Иране раскрыли детали мирной сделки с США

Mehr: Проект мирного соглашения США и Ирана включает 14 пунктов

Проект мирного соглашения США и Ирана состоит из 14 пунктов. Детали раскрыло иранское агентство Mehr.

В частности, Вашингтон в рамках соглашения с Тегераном обязуется снять морскую блокаду в течение 30 дней. Помимо этого США обязуются вывести воинский контингент из граничащих с Исламской Республикой районов, не перебрасывать новые силы в регион и не водить санкции в период переговоров.

Кроме того, Иран оценил стоимость причиненного ущерба от конфликта в 300 миллиардов долларов. В документе закрепляется, что США вместе с союзниками должны будут представить планы восстановления Ирана.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что мирное соглашение между США и Ираном гарантирует, что Тегеран не будет обладать ядерным оружием. По его словам, данное соглашение стало «большой победой» для Соединенных Штатов.