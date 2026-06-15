Вэнс раскрыл детали сделки США и Ирана

Вэнс: Сделка США и Ирана гарантирует, что Тегеран не будет иметь ядерное оружие

Мирное соглашение между США и Ираном гарантирует, что Тегеран не будет обладать ядерным оружием. Детали сделки раскрыл американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Это [положение] встроено в данное соглашение», — подчеркнул он.

По его словам, данное соглашение стало «большой победой» для Штатов. «Я думаю, что это большой момент для США», — отметил Вэнс.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о мире с Ираном. «Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива», — написал он в Truth Social.