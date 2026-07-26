Депутат Чепа: Россия будет требовать от Европы компенсации ущерба от конфликта с Украиной

Россия будет требовать от Европы выплатить компенсацию ущерба, понесенного от конфликта с Украиной, и вернуть украденные деньги, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин заявил, что Киев не сможет выплатить России компенсацию ущерба от Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был нанесен в регионах Донбасса, Новороссии и приграничье. Заплатить, по его мнению, должны западные страны.

Депутат отметил, что Россия, как и западные страны, будет нести большие расходы для компенсации потерь. Между тем, подчеркнул он, к Европе будут предъявлены отдельные требования за ее вклад в развитие конфликта.

«Естественно, и мы тоже будем много вкладывать. В том числе мы, естественно, потребуем наши украденные деньги, и это все нам вернут. Мы будем требовать от Европы компенсации, этот вопрос будет постоянно подниматься. Я абсолютно уверен, что у нас хватит сил заставить Европу это делать», — сказал Чепа.

Ранее сообщалось, что ущерб России от ВСУ превысил триллион рублей. Отмечается, что работа по установлению ущерба от преступлений украинских боевиков продолжается.