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15:04, 26 июля 2026Экономика

В Ростове-на-Дону выросло число пострадавших от непогоды

Скрябин: Число пострадавших от непогоды в Ростове-на-Дону выросло до 28 человек
Александра Качан (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Александр Скрябин»

Число людей, пострадавших от непогоды в Ростове-на-Дону, увеличилось. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем канале в соцсети «Макс».

Накануне на Ростовскую область обрушился ливень, в результате которого жители минимум 15 муниципалитетов лишились света, в некоторых районах также возникли проблемы с водоснабжением. Помимо этого, пострадали люди — количество получивших травмы выросло до 28 человек. По словам Склябина, всего в диспетчерскую службу поступило 35 тысяч обращений от жителей.

Ранее сообщалось, что один человек Ростове-на-Дону не выжил во время непогоды.

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