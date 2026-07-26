В Ростове-на-Дону выросло число пострадавших от непогоды

Скрябин: Число пострадавших от непогоды в Ростове-на-Дону выросло до 28 человек

Число людей, пострадавших от непогоды в Ростове-на-Дону, увеличилось. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем канале в соцсети «Макс».

Накануне на Ростовскую область обрушился ливень, в результате которого жители минимум 15 муниципалитетов лишились света, в некоторых районах также возникли проблемы с водоснабжением. Помимо этого, пострадали люди — количество получивших травмы выросло до 28 человек. По словам Склябина, всего в диспетчерскую службу поступило 35 тысяч обращений от жителей.

Ранее сообщалось, что один человек Ростове-на-Дону не выжил во время непогоды.