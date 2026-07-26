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15:56, 26 июля 2026 (обновлено: 16:20, 26 июля 2026)Мир

Стало известно о подготовке «осени возмездия» против премьера Великобритании

Daily Mail: Сторонники Стармера готовят «осень возмездия» против нового премьера Бернема
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Toby Melville / WPA Pool / Getty Images

Сторонники бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера готовят «осень возмездия» против нынешнего премьера страны Эндрю Бернема в качестве ответа на его масштабные кадровые перестановки. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.

20 июля Бернем стал новым премьер-министром Великобритании. В своей первой речи на посту британского премьера он пообещал провести самые большие изменения за последние 40 лет в политике и экономике страны.

В материале издания указано, что сторонники Стармера намерены контролировать работу Бернема, в частности, в сфере налогообложения. Они планируют создать новую парламентскую группу, которая даст гарантии того, что новый премьер сохранит «экономическую компетентность» на фоне предстоящего представления бюджета.

По информации газеты, лояльные Стармеру политики также могут на сентябрьских выборах генсека партии лейбористов привести на этот пост человека, который ограничит свободу Бернема в сфере отбора партийных кандидатов на выборы и партийной дисциплины.

После назначения Бернема на пост аналитики отмечали, что новый премьер-министр будет и дальше поддерживать Украину и проводить антироссийскую внешнюю политику. После телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, Эндрю Бернем пообещал украинскому президенту, что Лондон продолжит помогать Киеву и оказывать давление на Москву.

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