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16:29, 26 июля 2026 (обновлено: 16:32, 26 июля 2026)Путешествия

Из-за наплыва россиян в Японии появились вывески на русском языке

Shot: Из-за наплыва российских туристов в Японии появились вывески на русском языке
Алина Черненко

Фото: Taro Hama @ e-kamakura / Getty Images

Из-за наплыва российских туристов в Японии появились вывески на русском языке — их заметили в Токио, Тояме и других городах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соотечественники рассказали, что японцы переводят не только указатели и информационные таблички, но и объявления у ресторанов, магазинов и парковок. Одно из самых необычных предупреждений — просьба не снимать запчасти с припаркованных машин.

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Как пишет источник, раньше вывески на русском встречались, в основном, на острове Хоккайдо, где давно существуют паромное сообщение и торговые связи с Сахалином. Теперь же их можно заметить далеко за пределами этого места.

Данная тенденция связана с ростом числа российских туристов в Японии. За первое шесть месяцев 2026 года ее посетило 104,4 тысячи россиян, что на 24,7 процента больше, чем за аналогичный период 2025-го. Если соотечественники сохранят темп, то по итогам 2026 года Россия установит новый рекорд по поездкам в Японию.

Ранее депутат правящей Либерально-демократической партии Японии Мунэо Судзуки заявил, что местные компании хотят вернуться к работе с Россией. По его мнению, странам необходимо активизировать экономическое взаимодействие.

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