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17:25, 26 июля 2026 (обновлено: 17:29, 26 июля 2026)Россия

Путин пообещал Западу решительный ответ за действия против торгового флота России

Путин: Россия будет решительно отвечать Западу за посягательство на торговый флот
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Россия будет решительно отвечать Западу за посягательство на торговый флот, определяя их действия в качестве «пиратства». Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами», — сказал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что защита коммерческого флота должна быть не менее приоритетной задачей чем развитие военного флота.

Ранее Путин лично поздравил моряков с Днем Военно-морского флота (ВМФ) в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Кроме того, президент России провел церемонию вручения государственных наград военнослужащим ВМФ.

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