Путин пообещал Западу решительный ответ за действия против торгового флота России

Путин: Россия будет решительно отвечать Западу за посягательство на торговый флот

Россия будет решительно отвечать Западу за посягательство на торговый флот, определяя их действия в качестве «пиратства». Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами», — сказал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что защита коммерческого флота должна быть не менее приоритетной задачей чем развитие военного флота.

Ранее Путин лично поздравил моряков с Днем Военно-морского флота (ВМФ) в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Кроме того, президент России провел церемонию вручения государственных наград военнослужащим ВМФ.