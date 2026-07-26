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18:04, 26 июля 2026 (обновлено: 18:07, 26 июля 2026)Россия

Путин принял доклады командующих флотами России

Президент Путин принял доклады командующих флотами России
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин принял доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией. Об этом стало известно из публикации на сайте главы государства.

Во время мероприятия Путин по видеосвязи заслушал информацию об оперативной обстановке и выполняемых задачах.

Ранее Путин заявил, что Военно-морской флот России играет важную роль в проведении специальной военной операции и решении ключевых вопросов по обеспечению безопасности. Он также обратил внимание на важную роль морской пехоты в выполнении боевых задач.

Президент России в День Военно-Морского флота, который в 2026 году отмечается 26 июля, находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге.

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