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18:40, 26 июля 2026 (обновлено: 18:57, 26 июля 2026)Россия

Путин высказался о завершении СВО

Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине, безусловно, рано или поздно закончится. Его слова приводит ТАСС.

«Враг будет разбит, и победа будет за Россией», — заверил глава государства на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Путин подчеркнул, что чувство единства, возникшее у россиян, должно сохраняться и после завершения СВО.

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Ранее Путин заявил, что участие Военно-морского флота (ВМФ) России в международных учениях демонстрирует, что попытки изолировать страну в сфере обороны и безопасности безуспешны. Он подчеркнул, что есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые мы решаем с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира.

Также на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге глава государства рассказал, что иностранные подлодки пытались заходить на Северный морской путь. При этом президент обратил внимание, что маршруты этого региона остаются под полным контролем России.

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