Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине, безусловно, рано или поздно закончится. Его слова приводит ТАСС.
«Враг будет разбит, и победа будет за Россией», — заверил глава государства на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Путин подчеркнул, что чувство единства, возникшее у россиян, должно сохраняться и после завершения СВО.
Ранее Путин заявил, что участие Военно-морского флота (ВМФ) России в международных учениях демонстрирует, что попытки изолировать страну в сфере обороны и безопасности безуспешны. Он подчеркнул, что есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые мы решаем с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира.
Также на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге глава государства рассказал, что иностранные подлодки пытались заходить на Северный морской путь. При этом президент обратил внимание, что маршруты этого региона остаются под полным контролем России.