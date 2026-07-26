Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится

Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине, безусловно, рано или поздно закончится. Его слова приводит ТАСС.

«Враг будет разбит, и победа будет за Россией», — заверил глава государства на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Путин подчеркнул, что чувство единства, возникшее у россиян, должно сохраняться и после завершения СВО.

Ранее Путин заявил, что участие Военно-морского флота (ВМФ) России в международных учениях демонстрирует, что попытки изолировать страну в сфере обороны и безопасности безуспешны. Он подчеркнул, что есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые мы решаем с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира.

Также на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге глава государства рассказал, что иностранные подлодки пытались заходить на Северный морской путь. При этом президент обратил внимание, что маршруты этого региона остаются под полным контролем России.