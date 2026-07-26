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19:31, 26 июля 2026 (обновлено: 19:42, 26 июля 2026)Ценности

Байкерша в туфлях на шпильках попала на видео и взорвала соцсети

Блогер Луис Малья из Эквадора показал байкершу в туфлях на шпильках и взорвал соцсети
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @luismalla95 / Tiktok

Байкерша попала на видео в необычном наряде и взорвала соцсети. Ролик показал блогер Луис Малья из Санто-Доминго, Эквадор, на своей странице в TikTok.

На размещенных кадрах девушка предстала перед светофором на перекрестке, сидя на мотоцикле. Она позировала в разноцветном шлеме, черной куртке и голубых джинсах. Также героиня ролика надела ярко-красные туфли на шпильках и платформе.

Публикация набрала 58,2 миллиона просмотров и 10 миллионов лайков. «Какая же она волчица!», «Только те из нас, кто умеет ходить на каблуках, знают, что мы на совершенно другом уровне», «Каблуки нужны, чтобы доставать до земли. Я обожаю девушек, которые решают эту проблему», «Сильная и уверенная в себе женщина, элегантность превыше всего. Она прекрасна, и ее мотоцикл тоже прекрасен», — указали в комментариях зрители.

В июле блогерша с никнеймом @kathrynsaroo показала, как ее подруга Алексия Арделян в обуви на шпильках неожиданным образом перебралась через лужу, и взорвала соцсети.

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