Девушка в туфлях на шпильках неожиданным образом перебралась через лужу и взорвала соцсети

Блогерша с никнеймом @kathrynsaroo показала, как ее подруга Алексия Арделян в обуви на шпильках неожиданным образом перебралась через лужу, и взорвала соцсети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах Арделян предстала в кремовом атласном платье, синем плаще и черных туфлях Christian Louboutin с красной подошвой. Девушке необходимо было попасть в автомобиль, путь к которому преграждала огромная лужа. Она достала зонт, положила его на землю ручкой вверх, стала ногами на перевернутый купол и начала делать шаги в сторону машины.

«Вы думаете, чемпионат мира по футболу — это впечатляюще? Моя подруга только что спасла свои "лабутены"», — указала в подписи автор поста.

Видео набрало 37,6 миллиона просмотров и 3,1 миллиона лайков. «Использует мозг на все сто процентов», «Она гений!», «Вперед, девочка!», «Уважение. Уровень босса», «Давайте честно признаемся, что мы бы просто сняли туфли и пошли босиком», — высказались юзеры в комментариях.

В июне выпускница оконфузилась из-за туфель на шпильке и попала на видео.