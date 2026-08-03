Гида увезли после прогулки по крышам Санкт-Петербурга

СК задержал организатора незаконных экскурсий по крышам домов в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали гида после прогулки по крышам домов на Невском проспекте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском управлении Следственного комитета (СК) России.

29-летнего уроженца Тульской области увезли правоохранительные органы для проведения следственных действий, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору»). Подобные экскурсии являются опасным для жизни и здоровья туристов, отметили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали 20-летнего студента, который незаконно проводил экскурсии по крышам в центре города.