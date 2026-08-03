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Силовые структуры
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20:26, 3 августа 2026 (обновлено: 20:32, 3 августа 2026)Силовые структуры

Гида увезли после прогулки по крышам Санкт-Петербурга

СК задержал организатора незаконных экскурсий по крышам домов в Санкт-Петербурге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Олейников / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали гида после прогулки по крышам домов на Невском проспекте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском управлении Следственного комитета (СК) России.

29-летнего уроженца Тульской области увезли правоохранительные органы для проведения следственных действий, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору»). Подобные экскурсии являются опасным для жизни и здоровья туристов, отметили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали 20-летнего студента, который незаконно проводил экскурсии по крышам в центре города.

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