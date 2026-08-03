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Забота о себе
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21:05, 3 августа 2026 (обновлено: 21:15, 3 августа 2026)Забота о себе

Врач рассказал о появляющихся в конце жизни снах

Невролог Керр: В конце жизни люди видят сны с умершими родственниками или питомцами
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Перед смертью многие люди видят сны, в которых встречаются с умершими родственниками или другими близкими людьми, а также с питомцами. Об этом рассказал невролог Крис Керр в интервью The Times.

Врач на протяжении нескольких десятилетий изучал сны, которые появляются в конце жизни. По его словам, чаще всего пациенты рассказывают, что встречались в сновидениях с самыми важными людьми в своей жизни, нередко с теми, кого потеряли еще в детстве. «Это означает, что мы не покидаем этот мир в одиночестве, а вместе с родителем, братом, сестрой или любимым питомцем», — отметил Керр.

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Специалист считает, что такие переживания помогают человеку легче принять происходящее и справиться с чувством одиночества в последние часы жизни. При этом он подчеркивает, что подобные явления требуют дальнейшего изучения, а их точный механизм пока остается неизвестным.

Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала, в каком возрасте страх смерти достигает пика. По ее словам, окончания жизни сильнее боятся люди молодого и среднего возраста.

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