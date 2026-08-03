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21:47, 3 августа 2026 (обновлено: 21:58, 3 августа 2026)Россия

Очевидец рассказал об атаке беспилотника на Геленджик

«Известия»: Очевидец заявил о целенаправленной атаке БПЛА на беседку в Геленджике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenii Shabanov / Globallookpress.com

Очевидец атаки беспилотника на Архипо-Осиповку в Геленджике заявил «Известиям» о целенаправленном ударе по беседке с людьми.

Мужчина рассказал, что он находился в компании из четырех человек, когда дрон начал лететь в сторону их беседки. Друг очевидца находится в реанимации, девушки получили осколочные ранения.

Украинский дрон-камикадзе спикировал на переполненный отдыхающими пляж в Геленджике. На видео, снятом очевидцем, беспилотник падает прямо на берег, после чего слышатся взрыв и крики. По словам одного из россиян, люди начали бежать, бросив вещи. Жертвами удара стали семь человек, более 40 пострадали.

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