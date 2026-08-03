США сохранили за собой руководство миссией НАТО по координации помощи Украине

США сохранили командование миссией НАТО по координации помощи Украине

США сохранили за собой руководство миссией НАТО по координации помощи Украине (NSATU). Об этом заявил в соцсети X председатель Военного комитета альянса, американский генерал Джузеппе Каво Драгоне.

Это произошло, несмотря на заявления Вашингтона о передаче командных функций на континенте европейским союзникам.

«Сегодня в Висбадене (Германия) командование миссии НАТО по содействию безопасности и подготовке Украины сменило руководителя», — отметил Каво Драгоне.

Новым командующим стал генерал-лейтенант Гийом Бопэр, сменивший на этом посту американского же генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда.

Ранее стало известно, что внутри НАТО усиливается спор о целях увеличения оборонных расходов и зависимости от США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает за то, чтобы увеличение оборонных расходов помогло сохранить активную роль США в европейской безопасности. Премьер Канады Марк Карни, напротив, считает, что страны НАТО должны развивать собственные возможности, чтобы снизить зависимость от США.