США сохранили за собой руководство миссией НАТО по координации помощи Украине (NSATU). Об этом заявил в соцсети X председатель Военного комитета альянса, американский генерал Джузеппе Каво Драгоне.
Это произошло, несмотря на заявления Вашингтона о передаче командных функций на континенте европейским союзникам.
«Сегодня в Висбадене (Германия) командование миссии НАТО по содействию безопасности и подготовке Украины сменило руководителя», — отметил Каво Драгоне.
Новым командующим стал генерал-лейтенант Гийом Бопэр, сменивший на этом посту американского же генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда.
Ранее стало известно, что внутри НАТО усиливается спор о целях увеличения оборонных расходов и зависимости от США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает за то, чтобы увеличение оборонных расходов помогло сохранить активную роль США в европейской безопасности. Премьер Канады Марк Карни, напротив, считает, что страны НАТО должны развивать собственные возможности, чтобы снизить зависимость от США.