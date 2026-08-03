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00:22, 4 августа 2026Мир

США сохранили за собой руководство миссией НАТО по координации помощи Украине

США сохранили командование миссией НАТО по координации помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

США сохранили за собой руководство миссией НАТО по координации помощи Украине (NSATU). Об этом заявил в соцсети X председатель Военного комитета альянса, американский генерал Джузеппе Каво Драгоне.

Это произошло, несмотря на заявления Вашингтона о передаче командных функций на континенте европейским союзникам.

«Сегодня в Висбадене (Германия) командование миссии НАТО по содействию безопасности и подготовке Украины сменило руководителя», — отметил Каво Драгоне.

Новым командующим стал генерал-лейтенант Гийом Бопэр, сменивший на этом посту американского же генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда.

Ранее стало известно, что внутри НАТО усиливается спор о целях увеличения оборонных расходов и зависимости от США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает за то, чтобы увеличение оборонных расходов помогло сохранить активную роль США в европейской безопасности. Премьер Канады Марк Карни, напротив, считает, что страны НАТО должны развивать собственные возможности, чтобы снизить зависимость от США.

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