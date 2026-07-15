Foreign Policy: Рютте и Карни олицетворяют разные точки зрения на будущее НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Канады Марк Карни олицетворяют две противоположные точки зрения внутри альянса относительно того, как следует использовать увеличенные оборонные расходы. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

«Государства-члены НАТО по-прежнему расходятся во мнениях по фундаментальному вопросу: чего они пытаются достичь всеми этими новыми расходами? Два Марка олицетворяют две стороны этого разногласия», — сказано в сообщении.

Рютте выступает за то, чтобы увеличение оборонных расходов помогло сохранить активную роль США в европейской безопасности. По его мнению, закупка американского вооружения должны стать сигналом для Вашингтона о готовности Европы брать на себя больше ответственности в рамках альянса. Такой подход так же поддерживает британский премьер Кир Стармер.

Карни, напротив, считает, что страны НАТО должны развивать собственные возможности, чтобы снизить зависимость от США и подготовиться к возможному сокращению американского военного присутствия в Европе. Его позицию разделяет президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО ведут реальную подготовку к военному столкновению с Москвой. Он отметил, что главная задача стран Североатлантического альянса и Европейского союза заключается в том, чтобы добиться стратегического поражения России.