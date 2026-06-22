«На рубеже 2030 года». В МИД заявили о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией

Грушко: НАТО ведет реальную подготовку к военному столкновению с РФ на рубеже 2030 года

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО ведут реальную подготовку к военному столкновению с Москвой. Он отметил, что главная задача стран Североатлантического альянса и Европейского союза заключается в том, чтобы добиться стратегического поражения России.

Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года Александр Грушко Заместитель главы МИД России

Да этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что укрепление силовых потенциалов стран Европы, происходящее под лозунгом стратегической автономии, несет серьезные риски для глобальной безопасности. По словам главы ведомства, вступление в НАТО Финляндии и Швеции свидетельствует о продолжающемся расширении на восток. Он добавил, что Киев рассматривают как «ударный кулак» европейских вооруженных сил, независимых от Соединенных Штатов и альянса.

В Белоруссии заявили, что Запад готовится к войне в 2030 году

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад открыто готовится к войне. Он добавил, что угрозы со стороны Москвы и Минска нет.

Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на Европейском континенте на 2030 год. Они это закладывают Александр Вольфович Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии

В декабре министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что страны Запада готовятся к военным действиям. По его словам, обстановка на западном направлении республики характеризуется как напряженная и склонная к радикализации из-за действий соседних стран, лидеры которых не понимают необходимость снижения градуса военного напряжения.

Страна ЕС призвала готовиться к войне с Россией

Начальник Генштаба армии Чехии Карел Рехка заявил, что Москва представляет из себя угрозу для ЕС, в связи с чем Европе следует начать готовиться к войне с Россией.

По его словам, вступление Украины в альянс было бы «логичным шагом», несмотря на отсутствие консенсуса по этому вопросу среди европейских лидеров. Он отметил, что поддержка украинской стороны отвечает «жизненно важным интересам Европы» и должна продолжаться.

При этом политолог Алекс Крайнер считает, что руководству крупнейших стран Евросоюза якобы необходим конфликт с Россией, чтобы удержаться у власти.

Если бы они только могли поддерживать войну с Россией, при этом не важно, выиграют они или нет — а они не смогут победить — это сняло бы все проблемы Алекс Крайнер Политолог

Крайнер подчеркнул, что власти некоторых европейских стран пытаются усиливать напряженность, чтобы переключить внимание граждан с внутренних трудностей, а затем объяснять свои действия необходимостью противостояния с Россией.

Начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина, в свою очередь, отметил, что ЕС планирует затянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы успеть подготовиться к потенциальной войне с Россией.