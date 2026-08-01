У звезды «Жуков» нашли крупный долг перед налоговой

«Звездач»: У актера Чепурченко нашли долг в 825 тысяч рублей перед налоговой

У звезды сериалов «Жуки» и «Измены» Вячеслава Чепурченко нашли крупный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

По информации источника, сумма задолженности актера перед налоговой составляет 825 тысяч рублей.

«Теперь остается дождаться, когда актер урегулирует вопрос с налоговой. Надеемся, что в скором времени!» — заключил автор публикации.

Двумя днями ранее «Звездач» написал о почти двухмиллионной задолженности перед ФНС у ИП юмориста, актера и певца Александра Реввы. Отмечается, что сумма образовалась не только в результате неуплаты налогов, но и за счет начисления пеней и наличия более старой задолженности.