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15:58, 1 августа 2026Культура

У звезды «Жуков» нашли крупный долг перед налоговой

«Звездач»: У актера Чепурченко нашли долг в 825 тысяч рублей перед налоговой
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

У звезды сериалов «Жуки» и «Измены» Вячеслава Чепурченко нашли крупный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

По информации источника, сумма задолженности актера перед налоговой составляет 825 тысяч рублей.

«Теперь остается дождаться, когда актер урегулирует вопрос с налоговой. Надеемся, что в скором времени!» — заключил автор публикации.

Двумя днями ранее «Звездач» написал о почти двухмиллионной задолженности перед ФНС у ИП юмориста, актера и певца Александра Реввы. Отмечается, что сумма образовалась не только в результате неуплаты налогов, но и за счет начисления пеней и наличия более старой задолженности.

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