Кличко признал тяжелую ситуацию в Киеве

Кличко признал тяжелую ситуацию с укрытиями в Киеве

Мэр Киева Владимир Кличко признал тяжелую ситуацию с укрытиями в украинской столице. Позицию градоначальника приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

«[Кличко] заявил, что в столице уже есть около четырех тысяч укрытий, однако дальнейшая программа их расширения упирается, по мнению мэра, в неэффективную работу райадминистраций, глав которых назначает [президент страны Владимир] Зеленский», — пишут авторы.

По мнению Кличко, выделенные главам районов деньги не были освоены и их просто вернули в бюджет страны. Мэр посетовал, что при этом даже не имеет права поменять людей, занимающих эти должности.

Ранее Кличко назвал серьезной ошибкой смену главы Минобороны Украины. Он признался, что был шокирован, когда узнал о решении Зеленского. По мнению главы города, такие кадровые изменения наносят ущерб обороноспособности страны.