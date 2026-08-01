Украинский экспорт остановили из-за ударов ВС России по портам

Украинский экспорт частично или полностью остановился из-за ударов ВС РФ

Украинский экспорт временно приостановили из-за ударов Вооруженных сил (ВС) России по портам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Нацбанк Украины (НБУ) Андрея Пышного.

По словам Пышного, удары ВС РФ по портовой инфраструктуре Украины, очевидно, «имеют свои последствия». Глава НБУ подчеркнул, что работа украинского бизнеса существенно усложнилась. «Поэтому экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается», — заметил Андрей Пышный.

Пышный заявил, что на Украине скапливается готовая продукция, изменяются цены и спрос, нарушаются производственные и логистические цепочки. «Если надлежащим образом не реагировать на эти риски, нынешние трудности предприятий могут привести к ухудшению качества кредитных портфелей банков», — заметил руководитель НБУ.

1 августа в Минобороны России отчитались, что сорвали поставку техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Вчера на переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа "сухогруз", осуществлявшие доставку военных грузов в один из портов Украины», — заявили в ведомстве.