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17:48, 1 августа 2026 (обновлено: 17:49, 1 августа 2026)Экономика

20 богатейших россиян обеднели на пять миллиардов долларов

BBI: Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России сократилось
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)
СюжетРоссийский фондовый рынок

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Совокупное состояние двадцати самых богатых предпринимателей из России сократилось за первые шесть месяцев 2026 года на 5,02 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости, опираясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывают на основе стоимости акций компаний, всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, граждан России в нем 20. Удалось подсчитать, что суммарно российские бизнесмены потеряли около 16,1 миллиарда долларов, а приобрели — около 11,08 миллиарда. Соответственно, убыток составляет около 5,02 миллиарда.

На первой строчке в тройке лидеров находится председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием, которое с начала 2026 года выросло на 1,79 миллиарда долларов — до 28,1 миллиарда. Второе место занял председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, состояние которого показало рост на 1,48 миллиарда долларов — до 25,2 миллиарда. На третьей строчке — глава «Норникеля» Владимир Потанин. Состояние Потанина при этом сократилось на 3,44 миллиарда долларов — до 23 миллиардов.

Ранее по итогам завершившейся рабочей недели индекс Мосбиржи прибавил более 60 пунктов и к концу основной сессии в пятницу, 31 июля, дошел до 2226 пунктов. Эта неделя стала второй подряд, на которой российский фондовый рынок демонстрирует рост.

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